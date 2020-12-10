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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4570 إصابة بكورونا في جورجيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:40 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 4570 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 178953 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن الموقع الرسمي للحكومة، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 148332 شخصًا، فور تسجيل 3945 حالة تعاف جديدة، مُضيفة أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات تبلغ الآن 3524 حالة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات في جورجيا ارتفعت إلى 1657 شخصًا، عقب تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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