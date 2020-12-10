4570 إصابة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 4570 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 178953 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن الموقع الرسمي للحكومة، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 148332 شخصًا، فور تسجيل 3945 حالة تعاف جديدة، مُضيفة أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات تبلغ الآن 3524 حالة.كما أشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات في جورجيا ارتفعت إلى 1657 شخصًا، عقب تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.