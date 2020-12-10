البرلمان العربي: قضايا حقوق الإنسان مسألة وطنية

أكد البرلمان العربي، أن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية هي مسألة وطنية داخلية، مشددا على رفضه التام استخدامها كذريعة أو مدخل للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.جاء ذلك، فى بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.ودعا البرلمان العربي إلى تضافر الجهود العربية والدولية من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين ويحاصر العنصرية والطائفية والفكر المتطرف.وأكد البرلمان العربي ضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية العربية وتحقيق التنمية المستدامة بها.وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية بإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم.وحث البرلمان العربي، الدول العربية، على تدشين حملات وطنية للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والضمانات التي تكفل حمايتها، لتنشئة جيل عربي واعٍ ومستنير يدرك مسؤولياته وحقوقه، التي يجب أن يتمتع بها في الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها.وأكد البرلمان العربي، الدور المحوري للبرلمانات العربية، التي تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق شعوبها في الحياة والحرية والأمن والمساواة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة.كما أكد البرلمان العربي أنه يولي أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي، ويشير في هذا الشأن إلى مبادرته التي أقرها في جلسته بتاريخ 24 يونيو 2020 تحت مسمى "العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030"، والتي جاءت تأكيدًا للدور الهام والفعَّال للبرلمان العربي في دعم حقوق الإنسان خلال الأعوام العشرة المقبلة، عبر تبني مجموعة من البرامج والسياسات والآليات الداعمة لحقوق الإنسان في كافة المجالات على المستويين الوطني والعربي.وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أطلق البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان"، الذي أقره في جلسة يونيو 2020، ليكون داعما ومساندا لعمل البرلمانيين العرب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في العالم العربي.وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، قد عقدت اجتماعا لها- اليوم الخميس- برئاسة النائب يوسف رحمانية رئيس اللجنة، وبحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، حيث اعتمدت البيان السابق الذي تلاه رئيس البرلمان، كما تم إطلاق "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان"، و"العقد العربي لحقوق الإنسان".وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في كلمته خلال الاجتماع، حرص البرلمان على تعزيز وصون حقوق الإنسان في الدول العربية ومعالجة هموم ومشاكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة عدم استخدام هذه الملفات للابتزاز من قبل أطراف خارجية.ويحتفل العالم بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عام 1948.