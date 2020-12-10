«الدستور» تشارك في حملة «متحدون على مكافحة الفساد» برعاية الرقابة الإدارية

قررت مؤسسة «الدستور» للصحافة والنشر، المشاركة في حملة «متحدون على مكافحة الفساد»، التي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، الذى يحل فى التاسع من ديسمبر كل عام.وأطلقت هيئة الرقابة الإدارية الحملة خلال مؤتمر صحفي نظمته الأربعاء، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة ورموز الإعلام، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد.وعدّلت «الدستور» تصميم شعار الموقع بإضافة شعار حملة «متحدون على مكافحة الفساد»، تضامنا مع تلك الدعوة الوطنية، ودعما ومشاركة فى كل الجهود الرسمية من أجل تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد واختراق القانون.وتواصل الحكومة العمل على مكافحة الفساد، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون الجاد والمستمر مع كل الجهات والأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية.وتؤكد «الدستور» التزامها بالعمل الجاد والدؤوب من أجل مواجهة الفساد بكل صوره، ومساندة جهود الدولة في تعزيز قيم النزاهة، من خلال ممارسات مهنية وإعلامية تُعلى سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا، وتتصدى لكل ما يُهدد العدالة والشفافية واستدامة جهود التنمية.