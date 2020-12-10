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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان: إلغاء شرط الحصول على التأشيرة السياحية للزيارات القصيرة لـ 103 دولة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:25 م
ميثاء بنت سيف
ميثاء بنت سيف
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، إلغاء شرط الحصول على التأشيرة السياحية للفترات القصيرة (عشرة أيام)، لتمنح مجانا من أجل الدخول للسلطنة لعدد 103 دول.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وكيلة وزارة التراث والسياحة العمانية ميثاء بنت سيف المحروقية قولها إن الوزارة حرصت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا مطلع العام الجاري على رصد تأثيراته المحتملة على القطاع السياحي على المستوى العالمي، والتنسيق المباشر مع شركاء القطاع السياحي محليا للتعامل مع الأزمة وتخفيف حدتها الاقتصادية، إضافة إلى تسخير إمكانيات القطاع للتكامل مع الجهود الحكومية في هذا الشأن.

وأشارت ميثاء المحروقية إلى أن مبادرة إلغاء شرط الحصول على التأشيرات السياحية لدخول السلطنة للزيارات القصيرة، التي تشمل رعايا 103 دول حول العالم، تأتي لتساهم في تشجيع الحركة السياحية وتسهيل وصول السائحين الراغبين في زيارة السلطنة، مثمنة هذا الإجراء الذي تم بالتوافق مع كافة الجهات المعنية.

وقالت إنه تماشيا مع مستجدات الأوضاع، فقد وافقت اللجنة العليا على فتح الأنشطة والمواقع السياحية، وأقرّت عددًا من الإجراءات؛ منها تقليل فترة العزل الصحي عند الوصول إلى السلطنة والاكتفاء بفحص (PCR) مع الالتزام بالعزل الصحي في المنشأة السياحية حتى ظهور نتيجة سلبية، إضافة إلى عدد من الضوابط التي سيتم إصدارها من وزارة التراث والسياحة.

وسيتم تنفيذ إلغاء شرط الحصول على التأشيرة السياحية للفترات القصيرة، مع التأكيد على أهمية التحقق من حيازة طالب التأشيرة على بعض الشروط أن يكون الزائر يحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وسيُسمَح للشخص بالبقاء في السلطنة لمدة 10 أيام غير قابلة للتمديد، وفي حال تجاوز مدة البقاء سيتم احتساب غرامة تأخير بواقع 10 ريالات عن كل يوم، وكذلك إذا كانت مدة البقاء غير كافية فيمكن للزائر طلب إحدى أنواع التأشيرات السياحية الأخرى قبل الوصول وفق النظام المعمول به وبالرسوم المقررة لكل نوع، وسيستفيد من هذا التسهيل الزوج والأبناء حتى ولو لم يكونوا من رعايا الدول المستفيدة من التسهيل طالما كانوا برفقته.

وفيما يخص التأشيرات السياحية الأخرى (السياحة لمدة شهر، والسياحة لمدة عام، والمقيمون بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتعددة الرحلات) ستبقى متاحة للزائر وفق النظام المعمول به حاليًا.

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