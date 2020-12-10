سفير الصين بالقاهرة يسلم «الجامعة العربية» المستلزمات الوقائية لمواجهة كورونا

سلّم لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، الدفعة الثانية من المستلزمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد نيابة عن وزارة الخارجية الصينية إلى الأمانة العامة للجامعة ممثلة في السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.جاء ذلك في بيان لسفارة الصين بالقاهرة اليوم الخميس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.