زلزال بقوة 6.1 يضرب منطقة تايوان

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 6.1 ضرب منطقة تايوان.وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 67 كيلومترا.وشهدت تايوان عدة زلازل هذا العام، كان آخرها في يونيو الماضي، والذي بلغت قوته 5.6 درجة، هز منطقة تايوان في ساعة مبكرة.وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.