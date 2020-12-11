العامة للرعاية الصحية تعلن عن نتائج مبادرة إنزل واطمن للفحص الطبي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 356.378 ألف منتفع ضمن الفحص الطبي السنوي الشامل لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الجديدة، خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، منذ بدء إطلاق مبادرة (انزل وأطمن) في بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.وأضافت الهيئة أنه خلال نفس الفترة، تمت المتابعة الطبية الدورية لـ 36.393 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة، من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال 31 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 8 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.وكانت الهيئة منذ بداية إطلاق مبادرة (انزل اطمن) نشرت فرق متحركة لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة والمدارس ووحدات المرور بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى حملات طرق الأبواب التي قام بها بعض الأطباء بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بورسعيد، والتي من خلال انتقلت الفرق الطبية إلى بعض المنازل لعمل الفحوصات الطبية الشاملة لقاطنيها من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.وأشارت الهيئة إلى أن الفحص الطبي الشامل والخدمات المقدمة بالمبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية في نتائج التحاليل والفحوصالت سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض للاطمئنان على صحة القلب وصحته، فضلًا عن أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.وخلال مبادرة (انزل واطمن) التي استمرت على مدار ثلاث أشهر، تم تقديم حملات التوعية الصحية للمترددين على كافة الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لللهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال لوحة الإعلانات الداخلية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، فضلًا عن التوعية خلال حملات طرق الأبواب لأهالي بورسعيد، فيما شملت التوعية لعدة محاور أبرزها أهمية الفحوصات الطبية الدورية والشاملة في الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والعمل على علاجها سريعًا لتفادي الإصابة بها، والدعوة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل للتوجه لإجراء الفحص الطبي الشامل السنوى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة أو فوق سن الأربعين، لأهمية هذه الفحوصات في الاطمئنان على صحتهم، وكذلك الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المزمنة.وأكد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، مستمر في جميع الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتباره حق أصيل من حقوق المنتفعين بالمنظومة، بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة الجديدة بالمحافظة.وأضاف التلواني، أن مبادرة (انزل واطمن) استمرت في فحص جميع منتفعي التأمين الصحي الشامل وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد حتى نهاية نوفمبر الماضي، واستمر العمل بالمبادرة طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما أعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن شكره وتقديره لأهالي بورسعيد من المنتفعين لإستجابتهم لمبادرة (انزل واطمن) وإجراء الفحص الطبي الشامل، وللأطقم الطبية التي لم يتوقف عملها داخل الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة للهيئة، بل امتد ليشمل حملات طرق الأبواب، وهو ما حدا بمبادرة (انزل واطمن) لتحقيق المستهدف منها، والوصول إلى المنتفعين في كافة أنحاء محافظة بورسعيد، باعتبار الفحص الطبي الشامل هو فرض سنوي ملزم للهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الفحص الطبي الشامل هي إلزام على الهيئة العامة للرعاية الصحية إنجازه سنويًا، داعيًا المنتفعين الذين لم يتسنى لهم إجراء الفحص الطبي الشامل خلال مبادرة (انزل واطمن)، أن يتوجهوا إلى الوحدات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لإجراء الفحص والاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدًا على حق كل منتفعي من إجراء الفحص الطبي الشامل السنوي مجانًا.