الأنبا باخوم يلتقي ممثلي الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة بالشرق الأوسط
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:19 م
مونيكا جرجس- تريزة شنودةطباعة
قالت الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ إن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، التقى اليوم بالمقر الإيبارشي عددًا من ممثلي الشرق الأوسط للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.
وتابعت الكنيسة في بيانها: ضم وفد الاتحاد العالمي للطلبة كلًا من ميرا، رئيسة فرع الشرق الأوسط، وكل من بوك وأمير، ممثلي مصر بالإتحاد.
مضيفًا: خلال اللقاء قدم الأب فرنسيس وحيد، مسئول لجنة الشباب، رؤية الإيبارشية للعمل مع الشباب، وتأتي الزيارة في إطار التعاون المتبادل في مجال الشباب بين الإيبارشية والاتحاد.
وتابعت الكنيسة في بيانها: ضم وفد الاتحاد العالمي للطلبة كلًا من ميرا، رئيسة فرع الشرق الأوسط، وكل من بوك وأمير، ممثلي مصر بالإتحاد.
مضيفًا: خلال اللقاء قدم الأب فرنسيس وحيد، مسئول لجنة الشباب، رؤية الإيبارشية للعمل مع الشباب، وتأتي الزيارة في إطار التعاون المتبادل في مجال الشباب بين الإيبارشية والاتحاد.