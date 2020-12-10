رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عالِم من رواد «مصر تستطيع بأبناء النيل» يحصل على رئاسة الهيئة الدولية للري والصرف

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:29 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
طباعة
هنّأت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، الأستاذ الدكتور رجب رجب، العالم المصري في المركز البريطاني للإيكولوجي والهيدرولوجي، وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وذلك بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف.

وأعربت "مكرم" عن تمنياتها للدكتور رجب بمزيد من التقدم والرقي في مسيرته العلمية، مضيفة أن شعار "مصر تستطيع" يتحقق كل يوم مع كل إنجاز يحققه علماء مصر بالخارج، فهم دومًا يرفعون اسم الوطن عاليًا في أهم المحافل الدولية.

والدكتور رجب يحظى بخبرة علمية كبيرة لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك خبرة ميدانية واسعة على إثر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، ومن هذه المشروعات مشروع التكنولوجيا الحيوية، وعلاجات المياه المستعملة وإعادة استخدامها، واستخدام المياه المستدامة لتأمين إنتاج الأغذية في المناطق الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شارك في مشروع دراسة تھدیدات تغير المناخ على التربة في إنجلترا، وذلك علاوة على المشاركة البناءة في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي عقدته وزارة الهجرة بمدينة الأقصر في فبراير 2018.

موضوعات متعلقة

رجائى عطية يعلن انتهاء اعتكافه: «رسالتى لن أتنازل عنها»

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

الصور

image description

«ناقصنا أية».. مبادرة طلاب جامعة المنصورة لتطوير الذات

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

1 من كل 5 ألمان يشعر بالوحدة في أزمة كورونا

ستار بلاستيكي لعناق ماما نويل في البرازيل في خضمّ الوباء

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
رئيس «القابضة للصرف» يتفقد معدات التعامل مع الأمطار بـ«شركة الجيزة»
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
المزيد

الثقافة

المهرجان العربى لفيلم التراث يعلن قائمته قبل النهائية

«حدوتة» المتحف الإسلامى ومقتنياته فى فيديوهات تثقيفية تعرض شهريًا

وصول «القصير» لمتحف المركبات الملكية لترميمها.. وعرض عربة «الشاربان»

محمد جبريل يخص الـ«الدستور» بتفاصيل 3 أعمال روائية جديدة