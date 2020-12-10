برنامج الأغذية العالمي: 270 مليون شخص على شفا مجاعة

قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لدى تلقيه لجائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها الوكالة، إن نحو 270 مليونًا حول العالم على شفا المجاعة، وهو عدد يوازي مجموع سكان ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.وفاز برنامج الأغذية العالمي الذي نسق اللوجستيات الطبية حول العالم، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد بجائزة نوبل للسلام في أكتوبر.وقال "بيزلي" من مقر برنامج الأغذية العالمي في روما في كلمة بعد تلقي جائزة نوبل "بسبب وجود العديد من الحروب والتغير المناخي وانتشار واسع لاستخدام التجويع كسلاح سياسي وعسكري والجائحة العالمية التي فاقمت أثر كل ذلك، يتجه 270 مليون نسمة في العالم صوب المجاعة"، وتابع قائلًا "الإخفاق في تلبية احتياجات هؤلاء سيتسبب في جائحة جوع يتضاءل أمامها أثر كوفيد. وكأن هذا ليس سيئًا بما يكفي، هناك 30 مليونًا من هؤلاء يعتمدون علينا كليًا من أجل البقاء".وبدلًا من إقامة المراسم المعتادة في أوسلو، بقي مسئولو البرنامج في روما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يسافروا في وقت لاحق لأوسلو لإلقاء محاضرة متعارف عليها للفائزين بالجائزة.كما ستقام مراسم تسليم باقي جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد، والتي كانت عادة تقام في ستوكهولم، عبر الإنترنت أيضًا.وتقام المراسم كل عام في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجائزة في وصيته عام 1895.