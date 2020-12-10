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الثقافة

«الثقافة» تستقبل أعياد الكريسماس بحفلات متنوعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:33 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تستعد قطاعات وزارة الثقافة، وبالتحديد دار الأوبرا المصرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفال بأعياد رأس السنة، والكريسماس، بمجموعة من الحفلات والفعاليات المختلفة التي تجوب بها كافة محافظات مصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الواقئية للحماية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور مجدي، صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الأوبرا أعدت برنامجا فنيا متميزا خاص بإحتفالا أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وأضاف صابر في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الإحتفالات هذا العام تم تطويرها بشكل جديد، حيث استعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة ببرنامج فني متميز إحتفالا بهذة المناسبة بمشاركة أكثر من 150 فنان من فرق كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج، وفرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

وأشار إلى أن احتفالات الكريسماس تعد من المناسبات الراسخة التى تحرص الاوبرا على تقديمها سنويا في هذا التوقيت وتحمل في مضمونها رسالة سلام وتسامح ومحبه إلى العالم بلغة الموسيقي التى يتحدثها كل شعوب الأرض، موضحًا أن المظاهر الاحتفالية التى تنفذها الاوبرا بداية من الساحات الخارجية التى تتزين باشجار الكريسماس وأعياد الميلاد والاضاءات الداخلية والخارجية التى تمثل أنوار العام الجديد.

ولفت إلى أن الإحتفالات تجوب كافة مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن فرقة أوبرا القاهرة وضعت رؤية فنية جديدة للإحتفال هذا العام من أعمال غنائية وموسيقية تقدم لأول مرة بجانب استخدام وتوظيف التكنولوجيا وشاشات العرض كما يكتمل المشهد الفني في الحفلات ليعود التعاون بعد أكثر من 20 عاما بين فرقة الاوبرا والاوركسترا السيمفوني.
وأكد على أن بيع تذاكر الحفلات تتم بنسبة 50% فقط لحضور الجمهور، حتى تتمكن الأوبرا من تطبيق نظام التباعد الإجتماعي، لحماية المواطنين من عدوى كورونا.

وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد لإحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، وعيد الميلاد المجيد، بمجموعة من الحفلات الفنية، واللقاءات الثقافية التي تجوب بها كافة المواقع في محافظات مصر.

وأضاف عواض، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن هناك إحتفالات خاصة بالأطفال تتماشى مع المناسبة، وذلك لتعريف الأطفال بها، وزرع في قلوبهم منذ الصغر روح المواطنة، وحب الإنتماء، ونشر الوحدة الوطنية.

وأكد رئيس الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال إقامة الفعاليات لحماية الجمهور من فيروس كورونا، لافتًا إنه سيتم الحرص على إرتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة، مع التباعد الإجتماعي.

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