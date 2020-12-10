بوتين: الشركات الأجنبية التي تمول الروس بزعم العمل الحقوقي تستهدف احتواء روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الشركات الأجنبية التي تقوم بتمويل الروس تحت ستار العمل الحقوقي لا تعمل من أجل تقوية روسيا بل من أجل احتوائها وتحجيم دورها.وقال بوتين، خلال لقائه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تصريح أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: "على ثقة من أن تلك المنظمات ومن يعمل فيها من موظفين يحصلون على أموال من الخارج لأهداف معينة، إنهم يسعون لحل مسائل وأداء مهام تواجه بلادنا.. لكنهم لم يجدوا مصادر تمويل أخرى، ويتلقون أموالا من الخارج، ويعتقدون أن الاعتماد على هذه المصادر يمكن أن يحل المشاكل التي تواجه مجتمعنا".وأضاف الرئيس الروسي: "مواطنونا يتمتعون بالنزاهة ويقومون بتنظيم عملهم بشكل صحيح، لكن أولئك الذين يدفعون لهم، كقاعدة عامة، يسترشدون بأهداف أخرى، ليس لتقوية روسيا، ولكن لتحجيمها".