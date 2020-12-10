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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع متهم ببيع أجهزة فك شفرة القنوات الفضائية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:28 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تباشر نيابة عين شمس الجزئية، التحقيق مع مالك محل، لحيازته أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص مالك محل لبيع الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، بإدارة محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، والذي يزود تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه وبرفقته مندوب مبيعات وبحوزتهما (110 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة - وحدة تخزين خارجية محملة عليها برامج لأنواع متعددة من أجهزة الريسيفر)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بمخالفة القانون بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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