زعيم المعارضة التركية يتهم الدولة بالتنصت على هاتفه وهواتف عائلته

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أن تحالف الأمة يسعى إلى تحقيق الديمقراطية، ومرشحنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة معروف.واتهم كليتشدار أوغلو الدولة بالتنصت على هاتفه وعلى هواتف عائلته، في بث مباشر لقناة "ميديا سكوب" التركية.وقال: بسبب احترامي للدولة، لا أريد أن أقول إن الدولة تتنصت علينا، رغم علمي بذلك.. يتنصتون على خصومهم في بلد لا توجد فيه ديمقراطية.ولفت كليتشدار أوغلو إلى اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرتاش، قائلًا: أين حقوق الإنسان أمام اعتقال شخص لمدة 3.5 سنة، رغم وجود قانون يؤكد أن الاعتقال ليس ضروريًا، وأن الأساس المحاكمة.