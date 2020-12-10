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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الأسقفية تواصل فعاليات «معًا من أجل مصر» بالمنيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:25 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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نظم مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» فعالية بمحافظة المنيا اليوم الخميس يوم ترفيهي لأطفال مدارس التعليم الأساسي بقرية عزبة محفوظ.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع في بيان لها: إن اليوم تضمن محاضرة عن التعايش السلمي وعروض فنية وألعاب رياضية بمشاركة ٣٠٠ طالب وطالبة.

ومن جهته قال الشيخ محمود جمعة ممثل بيت العائلة المصرية، إن الإسلام يحث على قبول ومحبة الجميع بغض النظر عن دين أو جنس أو لون، كما أنه حرم التنمر بشكل قاطع.

بينما أكد القس بولس نصيف عضو بيت العائلة المصرية إن تبادل التهاني بين المسلمين والأقباط في المناسبات المختلفة يعكس روح المحبة والتعاون المشترك.

حضر اللقاء قيادات محلية بالمنطقة بينهم محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا ودكتور علي عبدالسلام مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد مبروك عمدة القرية وحمادة نصر مدير التعليم الإعدادي، ومحسن منير موجه أول التربية الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.
من المقرر أن يشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معًا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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