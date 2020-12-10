نائب محافظ الغربية: لن نتسلم أي أعمال تنفذ دون المستوى

تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أعمال تطوير كورنيش النيل بزفتى، واستمع إلى شرح الشركة المُنفذة والمكتب الاستشاري المشرف علي العملية، بحضور هشام أبوالمكارم، رئيس المركز والمدينة.وأكد نائب محافظ الغربية أنه لن يتم استلام أي أعمال غير مطابقة للمواصفات، وأن العمل الجاري تحت إشراف هندسي من المكتب الاستشاري ومركز ومدينة زفتي والمحافظة، مشددًا على أنه لن يُجبر على استلام أي أعمال غير مُطالبة للمواصفات، وأن أي موظف أو مسئول يسمح بذلك؛ سيتم تحويله للتحقيق فورًا.وأكد عطا، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأعمال الجارية بزفتي والمحلة وكل مدن المحافظة يُراعى فيها الجانب الجمالي والدقة والجودة، وطالما ستدفع الدولة من أجل التطوير فما المانع من استلام العمل كما ينبغي، ولا مجال لأعمال دون المستوي أو حتى متوسطة، فجميع الأعمال لا بُد أن تكون في المستوى القياسي لها وحسب المواصفات التي تم التعاقد عليها.