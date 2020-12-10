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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية توافق على تسجيل لقاح فايزر- بيونتيك ضد كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:27 م
جريدة الدستور
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية موافقتها على تسجيل لقاح (فايزر- بيونتيك) ضد فيروس "كورونا"، بعد أن تقدمت شركة (فايزر) بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن هذه الموافقة جاءت استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة "فايزر"، حيث باشرت الهيئة عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، والتحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، ومع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أنّه بناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته، وستعلن وزارة الصحة عن موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.

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