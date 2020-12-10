رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وصول «القصير» لمتحف المركبات الملكية لترميمها.. وعرض عربة «الشاربان»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:02 م
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
أ ش أ
طباعة
استقبل متحف المركبات الملكية ببولاق، اليوم الخميس، عربة حنطور ترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، والتي كانت موجودة في قلعة القصير بالبحر الأحمر كحرز على ذمة القضية رقم 1949 لسنة 2008 بعد أن تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد من ميناء سفاجا البري.

وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم - إلى أنه عند صدور قرار النيابة العامة من إدارة شرطة ميناء سفاجا، بتسليم الحرز (العربة) إلى المجلس الأعلى للآثار خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام على الفور أثريو ومرممو المجلس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام العربة، وتسجيلها ضمن المقتنيات الأثرية ونقلها إلى متحف المركبات الملكية ببولاق حتى يتم ترميمها وعرضها.

وأكد مؤمن عثمان أنه تم عمل تقرير مفصل عن حالة حفظ العربة بصورة دقيقة، وقام فريق المرممين بأعمال التوثيق والترميم المبدئي لها، لافتا إلى أن عملية التغليف والنقل تمت على أعلى قدر من الكفاءة وطبقا للمعايير العلمية والتقنية المتبعة في تغليف ونقل الآثار.

وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيعكف فريق من المرممين بمتحف المركبات لتوثيق وإعداد خطة لترميمها تمهيدا لعرضها في قاعة العرض المتغير.

ومن جانبه.. أشار الدكتور أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية إلى أن العربة من نوع (الآي) وترجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني وبالتحديد لعام ١٨٩٢م ويبلغ طولها ٣،٥ متر وعرضها ١.٥ متر وهي محمولة على أربع عجلات من الخشب والجلد وتتكون من مقصورة من النحاس الأصفر والخشب مكسوة بالجلد، لها بابان جانبيان بداخلها مقعدين متواجهين، وتقدم المقصورة مقعد للسائق وخلف المقصورة كرسي للحراس وعلى جوانب المقصورة الأربعة يوجد أربعة فوانيس نحاسية للإضاءة وجرس نحاسي.

وأضاف أن مرممي المتحف قاموا أيضا بترميم عربة (الشارابان) الفريدة من نوعها ذات اللون الأسود بمستريك أحمر، ووضعها في العرض المتحفي بقاعة الاحتفالات بالمتحف، مؤكدا أن هذه العربة ليس لها شبيه بالعربات المعروضة بالمتحف، فهي عربة مكشوفة ترجع إلى عهد الخديوي اسماعيل، حيث كانت تستخدم في الرحلات.. وأهم ما يميزها أن لها ثلاثة مقاعد متتالية بعرض العربة.

موضوعات متعلقة

13 صورة ترصد الظهور الأول للإرهابى محمود عزت فى محاكمة «عنف مكتب الإرشاد»

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

الصور

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

وصول «القصير» لمتحف المركبات الملكية لترميمها.. وعرض عربة «الشاربان»

«حدوتة» المتحف الإسلامي ومقتنياته في فيديوهات تثقيفية تعرض شهريا

مناقشة تفعيل أطر التعاون الثقافى بين مصر والهند

الأحد.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى رحيل شــادية