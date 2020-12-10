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الثقافة

«حدوتة» المتحف الإسلامي ومقتنياته في فيديوهات تثقيفية تعرض شهريا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:00 م
متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي بباب الخلق
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يطلق متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية تحت عنوان (حدوته) في إطار الحرص على زيادة ونشر الوعي الأثري بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الأثرية المصرية ومقتنياتها.

وأشار مدير عام متحف الفن الاسلامي ممدوح عثمان -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إلى أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفيديوهات تعرض كل شهر، تروي تاريخ المتحف ومقتنياته الاثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.

وأوضح أن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذي يزين القاعة الرئيسية بالمتحف، وأن باب السيدة زينب من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة في العالم، ونقل الباب إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني في تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.

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