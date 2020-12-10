رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العسومي: تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة برلمانية تمثل الشعوب العربية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:25 م
عادل العسومي
عادل العسومي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ضرورةَ المضي قدمًا في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، من خلال تفعيل دور البرلمان العربي كمنظومة تمثل الشعوب العربية، وتشارك بفاعلية في رسم السياسات العربية المشتركة، إلى جانب إقامة نظام برلماني عربي متكامل؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات في ظل التطورات التي تشهدها الأمة العربية.

وقال العسومي- خلال لقائه مع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بحضور عضو البرلمان العربي ممدوح الصالح- إن البرلمانَ العربي أُنشئ كفضاءٍ لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وتكوين إطارٍ جامعٍ للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد.

وأشادَ رئيس البرلمان العربي بدور عمرو موسى الكبير والملموس منذ أن كان وزيرًا لخارجية مصر، وممثلها في الجامعة العربية ثم أمينًا عامًا للجامعة، ومواقفه الداعمة للقضايا العربية، وكذلك مساهماته من خلال المواقع التي تبوأها في تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ثمن "العسومي" عاليًا دور عمرو موسى في تأسيس البرلمان العربي ككيان يعبر عن قضايا الشعوب العربية، مؤكدًا أن خطة عمل البرلمان ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال تكوين تكتلٍ برلماني يتبنى القضايا ذاتَها في المحافل البرلمانية الدولية كالاتحاد البرلماني العربي، وفي إطار هذا التوجه، قال "العسومي" إن البرلمان العربي سيدشن بالتزامن مع جلسته القادمة التي ستعقد بعد غد "السبت" مركزًا للدبلوماسية البرلمانية العربية.

بدوره، قال عمرو موسى: "إن البرلمان العربي كان يومًا ما مجرد حلم يرمي إلى تشكيل برلمان عربي واحد يتشكل من أعضاء ترشحهم البرلمانات ومجالس الشورى العربية، في خطوة بدأت صغيرة، ولكنها كبرت وبرهنت على ضرورة الانسجام مع التطور السياسي لينتقل البرلمان العربي بعد ذلك من مرحلة البرلمان الانتقالي إلى المؤسسة البرلمانية الدائمة"، معربًا عن تمنياته للبرلمان العربي بدوام التوفيق والنجاح بما يصب في صالح الشعوب العربية.

موضوعات متعلقة

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

13 صورة ترصد الظهور الأول للإرهابى محمود عزت فى محاكمة «عنف مكتب الإرشاد»

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

الصور

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

وصول «القصير» لمتحف المركبات الملكية لترميمها.. وعرض عربة «الشاربان»

«حدوتة» المتحف الإسلامي ومقتنياته في فيديوهات تثقيفية تعرض شهريا

مناقشة تفعيل أطر التعاون الثقافى بين مصر والهند

الأحد.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى رحيل شــادية