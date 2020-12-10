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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

كواليس زيارة نتيناهو إلى الإمارات قبل نهاية 2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:06 م
نتيناهو
نتيناهو
سارة الشلقاني
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أعلن مكتب بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يتم التنسيق لإجراء زيارة إلى الإمارات، والمتوقع أن تكون بعد أسبوعين، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة ستكون هى الأولى من نوعها لنتنياهو داخل أبو ظبي.

ويرجح أن تجرى زيارة نتنياهو إلى الإمارات، في 23 ديسمبر الجاري، وهو اليوم المقرر فيه أن يصوت الكنيست على قانون لحله والتوجه لانتخابات مبكرة، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

بداية التحضير لزيارة الإمارات
ونبدأ نتنياهو ترتيباته الخاصة بشأن زيارة الإمارات منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، إذ قرر منع وزرائه من السفر إليها، لأنه يريد أن يصبح أول مسئول سياسي إسرائيلي يزورها.

وأكد مسئولون إسرائيليون رفيعي المستوى حينها، أن نتنياهو رفض طلبًا من أحد وزرائه بالسفر إلى الإمارات، لأنه أراد ترتيب زيارة رسمية إلى أبو ظبي يتصدرها هو بشكل رسمي.

وأوضحوا أن نتنياهو أراد أن تكون زيارته هى الأولى رسميًا لمسئول سياسي إسرائيلي بعد توقيع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات مع الإمارات.

ترتيبات مكثفة لزيارة نتنياهو
وبعد نحو شهر، تحديدًا أواخر شهر نوفمبر الماضي، بدأت مباحثات مكثفة بين تل أبيب وأبو ظبي، وكذلك المنامة، لترتيب الزيارتين، على أن يتم إجرائهما أوائل شهر ديسمبر الجاري، ليكونا أول زيارته العلنية إليهما.

وكانت الترتيبات حينها تدور حول توجه نتيناهو إلى الإمارات أولًا، والتوجه منها إلى البحرين، على أن يتم إرسال جابي أشكنازي، وزير خارجية الاحتلال، بالتزامن مع الزيارتين لافتتاح السفارات الإسرائيلية في أبو ظبي والمنامة.

الشاباك يؤجل الزيارة
وتم إلغاء زيارة نتنياهو إلى البحرين، دون الكشف عن الأسباب، بينما أكد مسئول مطلع في مكتب نتنياهو، اليوم الخميس، أنه كان مقرر إجراء الزيارة إلى الإمارات خلال الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها بطلب من جهاز الأمن العام لدى تل أبيب «الشاباك».

وأوضح المسئول الإسرائيلي، أن طلب الشاباك بتأجيل الزيارة كان للتمكن من إتمام كافة الاستعدادات الأمنية لنتنياهو، فيما رفض «الشاباك» التعيق على ذلك الأمر.

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