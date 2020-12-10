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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«كورونا» يدفع أوكرانيا للإغلاق من جديد بعد رأس السنة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:12 م
دينيس شميهال
دينيس شميهال
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قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن الحكومة ستفرض إغلاقًا جديدًا في البلاد يناير المقبل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شميهال»- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «أوكرانيا برس» الأوكرانية، اليوم الخميس: «أنه سيتم فرض قيود بعد عيد الميلاد الأرثوذكسي في الفترة بين 8 حتى 24 من الشهر المقبل، وستشمل هذه القيود غلق المطاعم ودور السينما والمسارح وصالات اللياقة البدنية والسباحة، فضلًا عن حظر الفعاليات الجماعية وغلق المدارس والجامعات».

وأشار إلى أن كييف ستبقي على فتح الحضانات وتسيير وسائل النقل العام ومصاعد التزلج في منطقة الكاربات.

وفرضت أوكرانيا منتصف الشهر الماضي قيودًا خلال ثلاث عطل أسبوعية، ما أسهم في استقرار الوضع نسبيًا.

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