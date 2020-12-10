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الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفى بالعلاقات الثقافية التاريخية بين مصر واليونان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:56 م
جريدة الدستور
جمال عاشور - آلاء حسن
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أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، سابع ندوات سلسلة أمسيات مبادرة: (علاقات ثقافية)، التى واصل تنظيمها قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، احتفاءً بدولة اليونان، وأدارها الدكتور هشام عزمى.

شارك في اللقاء كل من: السفير نيكولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة، والسفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية المصرى سابقًا وسفير مصر السابق بأثينا، بالإضافة إلى مشاركة كوكبة من المثقفيين والأكاديميين المصريين والمتخصصين فى المجالات الثقافية المصرية اليونانية المتعددة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

تحدث الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن أهمية هذه الأمسية، التى تمثل الأمسية السابعة ضمن سلسلة أمسيات مبادرة علاقات ثقافية، وتابع: "لقد شهدت هذه القاعة ست ندوات ثرية عقدت خلال الأسابيع الماضية، بدأت باحتفالية المكسيك وتلتها احتفالية الصين ثم احتفالية كولومبيا واحتفالية إسبانيا ثم احتفالية روسيا، وأخيرًا إندونيسيا منذ قرابة أسبوعين، وظنى أن كل ندوة من تلك الندوات قد ألقت الضوء على جانب أو أكثر من العلاقات الثقافية التى تربط بين مصر وهذه الدول، التى ربما لم تكن معروفة للبعض أو أنها أبرزت تفاصيلها وأهميتها وتأثيرها على العلاقات بين الدولتين على أقل تقدير، ولعل من أهم ما كشفت عنه هذه الندوات الدور الذى لعبته الثقافة والفنون فى دعم العلاقات بين مصر وهذه الدول، بل إن العلاقات الثقافية وبروتوكولات التعاون الثقافى ربما تكون قد سبقت تاريخيًا إقامة العلاقات الدبلوماسية فى بعض الأحيان.".

وأشار إلى أن العلاقات المصرية اليونانية تُعد نموذجًا يحتذى به من جهة عمقها التاريخى وأصالتها، وأكد أن الجالية اليونانية شكلت ركن ومكونرئيس على جانبى الحياة الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصرى بشكل خاص.

ولفت إلى أهمية ما عكسته زيارة اليونان خلال الشهر الماضى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستقباله بواسطة رئيسة دولة اليونان السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، وهى الزيارة الثالثة خلال الخمسة أعوام الأخيرة، مما يشير إلى تميز العلاقات على مختلف الأصعدة بين الجانبين.

وأكد أن قيمة مبادرة (علاقات ثقافية) تتجاوز حدود کونها نشاطًا أو فعالية ثقافية يقتصر تأثيرها على حضورها ومشاهديها، لكن الهدف الأهم والأسمى لها هو أن تعمل على تطوير العلاقات الثقافية بين مصر والدول الصديقة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بغية تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بينها.

فيما أشار السفير اليونانى نيكولاس جاريليدس إلى أن عائلته عاشت فى مصر منذ باع طويل يزيد عن مائة عام، موضحًا أنه ولد فى محافظة بورسعيد الباسلة ودرس فى العاصمة المصرية، وأقام بها فترة طويلة من عمره.

وأكد عمق العلاقات الثقافية اليونانية المصرية، وأن بلاده تأمل فى مواصلة الحراك الإبداعى مع مصر فى مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وأشار إلى أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية لتى تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيدًا بالدور الثقافى البارز الذى تقدمه مصر نحو دعم سبل السلام بين شعوب المتوسط.

وأكد سفير اليونان بالقاهرة قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر واليونان فى العصرين القديم والحديث، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمنتدى "كفافيس" الذى يحمل اسم الشاعر اليونانى الكبير قسطنطين كفافيس ابن الإسكندرية، دليلًا على قوة هذه العلاقات، موضحا أن هذا الشاعر قدم إنتاجًا كبيرًا من الأشعار العالمية.

وأكد أن منتدى "كفافيس" الذى انطلق منذ حوالى 36 عامًا، يشمل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية وأشار إلى القيمة الكبيرة التي تحملها أعمال وأشعار الشاعر كفافيس وعن علاقاته بمدينة الإسكندرية، وهو ما يعد رافدًا ثقافيًا مهمًا يضاف إلى التراث الحضارى الكبير الرابط بين مصر واليونان، الذى يعود إلى عصر ما قبل الإسكندر الأكبر وصولًا إلى التاريخ الحديث الذى شهدت العلاقات اليونانية المصرية تطورات إيجابية كبيرة فى عصر محمد على.

فيما تحدث السفير المصرى السابق باليونان محمد فريد منيب، مؤكدًا على أن هذه الفعالية المهمة تؤكد عمق العلاقات الثقافية بين مصر واليونان.

وأشار إلى أن عمق العلاقات الثقافية الممتدة بين الجانبين منذ فجر التاريخ، واستشهد بعدة معالم آثارية للحضارة المصرية العريقة مثل معبد "إيزيس" المتواجد بجزيرة كريت اليونانية.

وأوضح أنه مؤشر كبير للمحبة التى يكنها الشعب اليونانى لمصر منذ القدم؛ فبالتأكيد عبادة أبناء حضارة الإغريق لإحدى آلهة المصريين القدماء مثل "إيزيس" يعكس عمق المحبة والألفة لمصر، ولا شك أن الإسكندرية التى شيدها الإسكندر الأكبر هى المنارة الثقافية للعالم والرمز الثقافى العريق، التى مازالت تحمل أحيائها أسماء يونانية حتى اليوم مثل: "جليم" و"باكوس" و"جانكليس"، وهو ما يشير إلى عمق تأثير الجاليات اليونانية في الثقافة المصرية، تلك الجاليات التى تميزت عن نظيراتها الفرنسية أو الإنجليزية بعدم ارتباطها بطبقة محددة وانحصارها فيها مثل الطبقة الأرستقراطية، كما أنها لم تكن تتمركز بالقاهرة أو الإسكندرية فحسب، بل تغلغلت اجتماعيًا فى المجتمع المصرى واستقر اليونانيون فى شتى بقاع مصر؛ فكانت هناك جالية يونانية فى أغلب المحافظات والقرى؛ لتشمل الجالية اليونانية فى "زفتى" و"كفر الشيخ" إلخ، كما تطرق إلى أهمية دور الكنيسة فى الترابط بين الشعبين، والتعاون المشترك فى جميع المجالات ومن أهمها المجال الثقافى.

وأكد أن العلاقات الثنائية بين الجانبين مميزة ومثالية على مختلف الأصعدة وأهمها الجانب الثقافى.

وأشاد بترجمة العديد من الأعمال الأدبية لطه حسين ونجيب محفوظ، وكذلك أشعار الشاعر "كفافيس" وما تمثله جائزته من قيمة كبيرة في مجال الشعر.

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