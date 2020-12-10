البورصة تفقد 3.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

دفعت المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية المصرية والأجنبية والعربية، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط بنحو جماعي لدى ختام معاملات الأسبوع - اليوم الخميس - وسط تراجع حاد فى أسعار أغلبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 3.3 مليار جنيه، ليغلق عند 650.229 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 10987 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2230 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13157 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4236 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وهبط مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3040 نقطة.