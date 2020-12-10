إيمان عادل تكتب: مناصرة المرأة حين تصبح اتهامًا

تنتهي حملة 16 يومًا تدوين لمناهضة العنف ضد المرأة خفيفة مثل كل عام، تطرح الحملة أسئلة بديهية وينغلق الباب بسلام بلا مواربة، كان شيئًا لم يكن، أسئلة بديهية تطرح كل عام حول حق المرأة في الحماية من الأذى البدني والنفسي الذي تتعرض له داخل مجتمعها وأسرتها، لكن القوانين لم تشرع بعد لتوفير هذه الحماية، فالأب ما زال له الحق في تأديب ابنته بالضرب والحبس والتعذيب، والزوج يمضى في تعنيف الزوجة وسجنها في أعباء منزلية تعرضها لانهيار اقتصادي ومالي كمحارب أعزل من سلاح يحميه من تقلبات الزمن وغدر رفقاء الأسرة المحتمل.وغالبًا ما يتم تبديد مطالب النساء من خلال منهجية الهجوم الشرس على المناصرات لحقوق المرأة بأنهن نسويات مجنونات خارجات عن السيطرة صاحبات صوت عالٍ يعشن حياة بوهيمية ويتآمر لتفكيك الأسر، وكأن المناصرة لقضايا المرأة اتهامًا ووصمًا، يكفي أن تضع صورة نوال السعداوي فقط على صفحة على فيسبوك لتثير الصورة عنترية البعض، وهلعهم من فكرة مناصرات المرأة اللاتي يفتحن أعين النساء على حقوقهن المسلوبة بالخديعة.مناصرات المرأة لسن كارهات لمنظومة الأسرة، بل هن منتبهات لفخاخها، وهي فخاخ محفورة تحت حرير ناعم، لا تلبث المرأة سوى أن تسقط فيها تحت مزاعم الحب والبناء والتضحية وتربية الأبناء- أعرف نساء كثيرات يقمعهن أبناءهن لدرجة تصل لمنع الأمهات من الخروج من المنزل أو التزين أو الضحك بصوت عالٍ أو كتابة الشعر- وبالمناسبة الأبناء فخ كبير أيضًا إذا لم يتم توعيتهن بأن أمهن لهن حقوق وليست مدبرة منزل مستعبدات لخدمتهن.إذا كان المجتمع غاضبًا من حدة مناصرات المرأة أحيانًا عليه أن ينظر إلى ما يتعرضن له النساء حول العالم ليشعر بأن هذا هو رد الفعل الطبيعي، كيف لمناصرات المرأة أن يلعبن وفق القواعد وما زالت النساء غير متساويات في الحقوق من الرجال، ليس لهن حرية التنقل إلا بموافقة الزوج أو الأب ليس لهن الحق بطرق آمنة في الإجهاض وتحديد النسل ولم يحصل على القدر الكافي من الصحة الإنجابية لأن المجتمع أعرقهن في المهام المنزلية وإنجاب الأبناء.دولة المغرب تدرس هذه الأيام مشروع قانون يعطي المرأة العاملة في منزلها حق الحصول على نصف ثروة الزوج في حال الطلاق كي تستطيع أن تبني مستقبلها ومشروعها بعد الانفصال، نتمنى أن يتم طرح مثل هذا المشروع ومشاريع أخرى تكفل للمرأة حقوقها الإنسانية.