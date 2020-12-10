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تقارير ومتابعات

عودة الإجازات الاستثنائية.. هذه الفئات يطبق عليها قرار وزارة التربية والتعليم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:04 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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تُشغل قصة الاجازات الاستثنائية 2020 بال الكثيرين من العاملين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بلإصدار خطاب رسمي توضح من خلاله تفاصيل هذه الإجازات.

عودة الإجازات الاستثنائية 2020

ويقول الخطاب إنه يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، ويتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل ويقوم الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تكاسل أو تقاعس.

ويضيف الخطاب الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم منذ أيام قليلة أنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية، تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، ومنح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته، ومنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه فيه، من خلال إحضار المستندات الدالة، على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي في خطاب الإجازات الاستثنائية: « يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل».

وبعدما تعددت التساؤلات حول الإجازات الاستثنائية والفئات التى يطبق عليها وضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هذا الأمر، حيث كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توضيحا يخص موضوع الإجازات الاستثنائية، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وقال الوزير: «صدر كتاب دوري يخص ديوان الوزارة والأجهزة التابعة فقط بخصوص تنظيم هذا الموضوع».

وأضاف: «عدا ديوان الوزارة والأجهزة التابعة فهذا قرار كل محافظ بما لا يخل بسير العمل الإداري أو العملية التعليمية».
وأكد الوزير أن الجهات التابعة للوزارة مثل الابنية التعليمية والمركز القومى للامتحانات وغيرها من الجهات التي تتبع وزارة التربية والتعليم لتطبيق الإجازات الاستثنائية عليها.

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