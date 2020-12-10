عودة الإجازات الاستثنائية.. هذه الفئات يطبق عليها قرار وزارة التربية والتعليم

ويقول الخطاب إنه يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، ويتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل ويقوم الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تكاسل أو تقاعس.ويضيف الخطاب الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم منذ أيام قليلة أنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية، تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، ومنح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته، ومنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه فيه، من خلال إحضار المستندات الدالة، على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي في خطاب الإجازات الاستثنائية: « يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل».