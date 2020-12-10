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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تعلن ميزانيتها الجديدة وتتوقع عجزًا بـ9.5 مليار دولار

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:13 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
نيفين أشرف
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أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن ميزانيتها الجديدة لعام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال، ما يوازي 53.47 مليار دولار، فيما تتوقع قطر عجزًا قدره 34.6 مليار ريال، ما يوازي 9.50 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان لها منذ قليل، إن الدوحة تتوقع إيرادات قدرها 160.1 مليار ريال العام المقبل، على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 40 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ211 مليار ريال في موازنة 2020.

وقالت "رويترز" إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 121.6 مليار ريال العام المقبل، بانخفاض 27.6٪ مقارنة، بما كان مقررًا لعام 2020.

وقالت وزارة المالية القطرية إن افتراض سعر برميل النفط البالغ 40 دولارا يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة.

وقالت الوزارة إن العجز المتوقع ستتم تغطيته باستخدام الموارد المالية المتاحة، أو من خلال إصدار سندات في الأسواق المحلية والدولية إذا لزم الأمر.

وكشف بيان وزارة المالية أن قطر تعتزم العام المقبل إنفاق 72.1 مليار ريال على مشروعات كبرى، من بينها مشروعات تتعلق بكأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها البلاد في عام 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الدولة الخليجية انكماش اقتصادها بنسبة 4.5٪ هذا العام.

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