عالم مصريات عن قدماء المصريين: عرفوا الخمور ورفضوا السُكر

- الخمر عند المصريين القدماء:

- البوظة:

- الشعير:

ووضع القدماء المصريون لائحة توضح الفوائد الطبية لشراب الشعير ومنها:



- معجون البردي لتضميد الجروح:

- بخور الشعير لتخفيف آلام الشرج:

- المقايضة بدل النقود:

- مشروب طاقة:

- نبيذ التمر:

- أسطورة قديمة:

- شراب العنب لتخفيف الحزن:

- قشر العنب لعلاج العيون:

- تخفيف آلام الولادة:

لاتزال الحضارة المصرية القديمة مثارًا للجدل، حتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كان القدماء المصريون مميزين وسباقين لعصرهم.ومؤخرًا أدلى الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بتصريحات تفيد بأن القدماء كانوا يشربون الخمر، وأن الملك رمسيس كان يجلس في قصره محاطًا بالحريم.«الدستور» تحدث مع الدكتور أحمد سالم، الباحث في علوم المصريات، الذي نفى هذه الأمور، وأدلى بحديث مغاير عن نمط حياة المصريين في العصور السابقة.يقول الدكتور أحمد: «عرف المصريون القدماء أنواعًا مختلفة من شراب العنب والشعير لكن دون كحول، وكانت استخداماتهم لأغراض طبية في المقام الأول، يتضح من نقوشات المقابر اعتقاد الفراعنة بأن أصل الخمر يعود إلى سيلان دماء المحاربين وامتزاجها بالتراب».هناك عدد من البرديات يحمل نصائح لشاربي جعة البوظة بعدم الإسراف فيها، حتى لا تذهب عقولهم قليلًا، فقد عرف المصريون البوظة في زمن حديث، وعلى الرغم من تواجدها كمشروب أساسي على موائد المصريين القدماء، فإن طريقة صنعها لم تعرف بدقة حتى الآن، غير أنها كانت تصنع من العيش والخميرة.في المدونات المصرية التي تعود إلى 2500 ق.م، ذكر شراب الشعير على أكثر من 40 بردية مصرية قديمة وكان ذلك المشروب للكبار والصغار، حيث كان هناك نوع منه يدمج مع البوظة يستعمل في الاحتفالات والطقوس الدينية والوطنية، وآخر للاستهلاك اليومي فقط كمرطب للجسم أو مع الطعام كمهضم.يحتوي نبات البردي على خواص مميزة لشفاء الجروح، لأنه يحتوي على مادة صمغية ومادة نشوية، تساعد على التئام الجروح بصورة سريعة دون أن يترك أثر لها، وكان يعجن نبات البردي مع شراب الشعير ويستعمل لعلاج الجروح بوضعها على المكان المصاب وتضميده بشاش أبيض نظيف.استخدم المصريون القدماء البخور ومزجوه مع شراب الشعير كدهان لعلاج وتخفيف الشرخ الشرجي أو التهابات في تلك المنطقة.كان يستعمل شراب الشعير للمقايضة بدل النقود، لتمشية عملية البيع والشراء.كان الشغيلة في بناء الأهرامات يحصلون على ثلاث وجبات يومية من شراب الشعير كجزء من المواد الغذائية المُخصصة لهم، لأنه كان يستعمل كمشروب طاقة.المصريون القدماء عند التحنيط كانوا يخرجون أحشاء الميت، ينظفونها بعصارة التمر التي تسمي نبيذ التمر أو عرق البلح لأنه مادة جيدة في الحفاظ على الأنسجة والخلايا.ورد ذكر الخمر في إحدى الأساطير القديمة، تقول إن «إله الشمس رع حرض الإلهة البقرة (هاثور) على ذبح كل البشرية، لاعتقاده بأنهم كانوا يتآمرون ضده، لكنه لم يكن ينوي فناءهم جميعًا، لذلك قام بإغراق الحقول بالبوظة وشراب الشعير بعد مزجهم بلون أحمر لتكون له دلالة على الدم، وعندما رأت البقرة هاثور صورتها منعكسة في الشعير والبوظة التي ملأت الحقول، شربت منها وسكرت سكرًا شديدًا ونامت ناسية المهمة التي أرسلت من أجلها، وهكذا نجت البشرية من الفناء.أشارت إحدى البرديات القديمة إلى أنه كان يتم تناول مشروب العنب بعد تركه ليلة كاملة تحت النجوم لتخفيف الحزن وتجاوز الحالات النفسية السلبية.جاء في بردية أيضًا استخدام قشر العنب في علاج العيون، عن طريق خلطه مع أوراق الكرفس وكان يفيد ذلك في علاج المياه الزرقاء على العيون.كان يتم تناول العنب المخمر ليلة تحت النجوم وخلطه بالقليل من شراب الشعير والبوظة لتخفيف آلام الولادة وطريقة أخرى، وهى خلط بودرة العنب والشعير مع العسل ووضعها على مهبل المرأة.