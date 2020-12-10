رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: البيت الأبيض يستعد لفرض عقوبات على تركيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:20 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، بالتزامن مع قرب رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض.

وقال مسئولون إن الرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن يجب أن يمتنع عن تنفير الحكومة في أنقرة حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون كبح الطموحات العسكرية لتركيا بفرض عقوبات.

وتابعت أنه غالبًا ما تواصل الرئيس ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بطرق مباشرة.

ولم يعد المسئولون الأمريكيون والكونجرس قادرين على معاقبة تركيا بسبب الصداقة التي جمعت ترامب بزعيم تركيا الاستبدادي، واليوم يستغلون الأيام الأخيرة من رئاسته، للاستعداد للعقوبات واستخدام لهجة شديدة ضد الحليف الاستراتيجي، ولكن غير الموثوق به.

وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: "لسنوات، قام الرئيس ترامب شخصيًا بحماية أردوغان وتركيا، إدارة بايدن المقبلة ستكون بمثابة فحص مهم لجهود أردوغان لتوسيع نفوذه على حسابنا، بطريقة تقوض مصالحنا".

وقال فان هولين، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "إنه مفترق طرق قليلًا بالنسبة لأردوغان، حيث سيتعين عليه اتخاذ قرار (هل سيكون الحليف المخلص لحلف شمال الأطلسي أم أنه سيذهب بمفرده في المنطقة؟".

ويستعد الكونجرس هذا الأسبوع للموافقة على عقوبات اقتصادية ضد تركيا، لشرائها أنظمة دفاع صاروخي روسية في وقت مبكر من ولاية ترامب، مما قد يعرض تكنولوجيا الناتو العسكرية لموسكو، حيث أوقف ترامب العقوبات العام الماضي، بعد تسليم أنظمة الدفاع إلى تركيا.

وقالت الصحيفة إنه للمرة الأولى، وبعد أن اختبرت أنقرة النظام هذا الخريف، أبلغ مسئولو البيت الأبيض الدبلوماسيين الأتراك بأن إدارة ترامب لن تعارض عقوبات الكونجرس، وفقًا لشخصين مشاركين في المناقشات.

موضوعات متعلقة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

13 صورة ترصد الظهور الأول للإرهابى محمود عزت فى محاكمة «عنف مكتب الإرشاد»

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. وتعديل درجات مستشارين بقضايا الدولة

الصور

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

وصول «القصير» لمتحف المركبات الملكية لترميمها.. وعرض عربة «الشاربان»

«حدوتة» المتحف الإسلامي ومقتنياته في فيديوهات تثقيفية تعرض شهريا

مناقشة تفعيل أطر التعاون الثقافى بين مصر والهند

الأحد.. جمعية الأطرش تحتفل بذكرى رحيل شــادية