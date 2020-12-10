نيويورك تايمز: البيت الأبيض يستعد لفرض عقوبات على تركيا

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع تركيا، بالتزامن مع قرب رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض.وقال مسئولون إن الرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن يجب أن يمتنع عن تنفير الحكومة في أنقرة حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون كبح الطموحات العسكرية لتركيا بفرض عقوبات.وتابعت أنه غالبًا ما تواصل الرئيس ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بطرق مباشرة.ولم يعد المسئولون الأمريكيون والكونجرس قادرين على معاقبة تركيا بسبب الصداقة التي جمعت ترامب بزعيم تركيا الاستبدادي، واليوم يستغلون الأيام الأخيرة من رئاسته، للاستعداد للعقوبات واستخدام لهجة شديدة ضد الحليف الاستراتيجي، ولكن غير الموثوق به.وقال السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: "لسنوات، قام الرئيس ترامب شخصيًا بحماية أردوغان وتركيا، إدارة بايدن المقبلة ستكون بمثابة فحص مهم لجهود أردوغان لتوسيع نفوذه على حسابنا، بطريقة تقوض مصالحنا".وقال فان هولين، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "إنه مفترق طرق قليلًا بالنسبة لأردوغان، حيث سيتعين عليه اتخاذ قرار (هل سيكون الحليف المخلص لحلف شمال الأطلسي أم أنه سيذهب بمفرده في المنطقة؟".ويستعد الكونجرس هذا الأسبوع للموافقة على عقوبات اقتصادية ضد تركيا، لشرائها أنظمة دفاع صاروخي روسية في وقت مبكر من ولاية ترامب، مما قد يعرض تكنولوجيا الناتو العسكرية لموسكو، حيث أوقف ترامب العقوبات العام الماضي، بعد تسليم أنظمة الدفاع إلى تركيا.وقالت الصحيفة إنه للمرة الأولى، وبعد أن اختبرت أنقرة النظام هذا الخريف، أبلغ مسئولو البيت الأبيض الدبلوماسيين الأتراك بأن إدارة ترامب لن تعارض عقوبات الكونجرس، وفقًا لشخصين مشاركين في المناقشات.