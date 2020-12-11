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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطرى القاهرة» يعقد ندوات للتعريف بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
بيطرى القاهرة
بيطرى القاهرة
مصطفى عبدالله
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عقدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة ندوة إرشادية، تحت إشراف الدكتورة رحاب أحمد مدير الإدارة البيطرية لحي المعادي وطرة، وذلك في جمعية البرهان المنير بالمعادي لفصول محو الأمية.

وتضمنت الندوة مواضيع عن أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل السعار، والبروسيلا، والسل، وإنفلونزا الطيور، وطرق العدوى، والوقاية من هذه الأمراض، وألقت الندوة الدكتورة أسماء بدوي طبيبة الإرشاد بالإدارة.

ويواصل طب بيطري القاهرة توعية طلاب المدارس، بالتعاون بين الدكتورة عزة فهمي مدير الإدارة البيطرية بحى عين شمس، وعاطف ربيع مدير مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات.

وتم عقد ندوة إرشادية للعاملين بالمدرسة والطلاب عن سلامة الغذاء والأمراض الفيروسية المشتركة، مع ضرورة اتّباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منها، حيث ألقت الندوة الدكتورة فاطمة جمال، طبيبة الإرشاد بالإدارة.

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