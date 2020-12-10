أمين «المحامين»: نعمل بكل جهد للحفاظ على المال العام

طالب أبوبكر الضوه، أمين عام مساعد نقابة المحامين، النقيب العام رجائي عطية بضرورة إنشاء لجنة لمكافحة الفساد برئاسة النقيب العام وأعضاء المجلس وكافة محامينِ الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام" الذي عقد بقاعة اتحاد عمال مصر.وقال الضوه، إن اتحاد العمال له دور تاريخي في الحفاظ على حقوق العمال الدستورية والقانونية، مؤكدا أن العمال هم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، ولهم دور رئيسي في كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية، وأن رجال القانون هم المواطنون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين في القضاء على الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.وأضاف"الضوه" أن محامي الإدارات القانونية باتوا يعملون بكل جهد من أجل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي اعتداء، تحقيقا وتماشيا مع سياسة مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة الرقابية في القضاء على الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات وأجهزة الدولة بما يعمل على انتعاش الاقتصاد القومي.