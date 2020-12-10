كيف أظهرت مصر فساد شائعات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المعارضة؟

واجهت مصر شائعات عدة حول عدم الاهتمام بحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، وتداول أخبار أخرى عن زيادة نسبة المعتقلين في مصر، وهذا ما ظهر حين سألت صحفية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي في باريس، عن حقيقة وجود معتقلين سياسيين في مصر، لكن رده عليها كان من أرض الواقع باستنكاره لما يتردد من أنباء حول تسليط الضوء على مصر كأنها دولة مستبدة.و قال الرئيس السيسي "أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر"، مشيرًا إلى أنه ليس هناك شيء تخشى الحكومة المصرية منه، فمصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهى جزء مهم للغاية في العمل الأهلي الذى نسعى أن يكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني.وأوضح الرئيس السيسي:"أن مصر بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون في السنة، إذا لماذا تسعى جهات معينة طوال الوقت لتصدير صورة عن الدولة بأنها لا تحترم المواطنين، وأن قادتها عنيفين شرسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصري اللى فيه أكثر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. دا أمر انتهى ومش موجود".لم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة التي ترددت عن عدم احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، لكن الحقيقة أن السنوات الأخيرة شهدت الإفراج عن العديد من السجناء بموجب عفو رئاسي، ولازال مُستمر حتى هذه اللحظة، وهذا أكبر دليل على التطورات الكبيرة التي مصر في ملف حقوق الإنسان، بجانب التزام كافة السجون بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا بشهادات المنظمات الدولية.وبالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان، أشادت 97 دولة بجهود الدولة المصرية في الملف الحقوقي خلال الفترة الأخيرة، إذ اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية، كان من بين هذه الدول ( روسيا – السعودية – السنغال – صربيا – سنغافورة – أوروجواي – فيتنام – اليمن – الجزائر).وفي عام 2019، أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، الناطقة باسم الحكومة في مصر، أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية للشأن المصري في الآونة الأخيرة بالتناقض الصارخ، وعدم الموضوعية، والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة"، بحسب بيان صادر عن الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر، وتدير عمل المؤسسات الإعلامية الأجنبية.واستندت الهيئة في تقاريرها، لاتهامات المنظمة للسلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، على خلفية إغلاق عدد من الطرق في وسط القاهرة، و4 من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة من أصل 53 محطة إلى "إعلان المتحدث باسم السكك الحديدية المصرية، إجراء عمليات إصلاح وصيانة في تلك المحطات".واستشهدت أيضًا بنموذج دولي قام بإجراءات مماثلة، قائلة، وهي دولة فرنسا، والتي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر، بالرغم من قيام السلطات الفرنسية أسبوعيًا ولمدة عام تقريبًا منذ اندلاع مظاهرات (السترات الصفراء)، بإغلاق عشرات محطات المترو والقطار السريع وإيقاف وتعديل مسارات عدد كبير من خطوط الحافلات العامة بالعاصمة باريس.