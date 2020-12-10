بسبب «كورونا».. الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج تعلق الزيارات الرعوية والأنشطة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج، تحت رعاية الأنبا يوسف أبوالخير، المدبر البطريركي، عن تعليق الأنشطة الكنسية من مدارس الأحد واقتصارها فقط على الأنشطة الأسبوعية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم الخميس: «تقرر تعليق الزيارات الرعوية على أن يتم الافتقاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أنه يتم تقديم المناولة للمرضى بالمنازل في حالة الضرورة القصوي.وتابعت: «نوصي أفراد شعبنا المبارك بالالتزام بهذه الإجراءات للخير العام، مع تعليق جميع الرحلات والمؤتمرات الرعوية والإيبارشية».