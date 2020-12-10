رجائي عطية: جهة سيادية زارتني للتأكيد على دعم الدولة لموقفي

قال المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه لم يقصر في شيء لصالح النقابة، وما واجهه خلال الفترة الماضية لا يتحمله أحد.وكشف في رسالة وجهها إلى الجمعية العمومية للمحامين: "جهة سيادية عليا زارتني في منزلي أمس لتعلن لي أن مقامي محفوظ ومكانتي معروفة لكل الجهات المسئولة، وأنني كنت ولا أزال محلًا لهذا التقدير، بما أعاد إليّ الأمان وأكد أن مصر لا تزال بخير".وعلق: "عندما أراد المحرض وأتباعه وأعوانه نشر الاتهامات بحقي، تم رد الأمر عليهم بل ساهموا في زيادة مكانتي وتقديري داخل مصر وخارجها".وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، أعلن عن اعتكافه بعد عدة أزمات واجهها في اتحاد المحامين العرب ومنعه من دخول مقره رغم رئاسته له واتهامه بمعاداة الأمن المصري على خلاف الحقيقة، حسبما يؤكد.