ضبط 18 طن دقيق مجهول المصدر فى القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، من ضبط 18 طن "دقيق فاخر" دون مستندات ومجهول المصدر معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.