برلمانى يشيد بإطلاق موقع «الوطنية لمكافحة الفساد»

أكد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد بكل صوره، خاصة بعد تبنيها استراتيجية التحول الرقمي.وأشاد طلعت، بإطلاق الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موقعها الإلكتروني الجديد، حيث يأتي استكمالًا للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وضبط عدد كبير من القضايا، على رأسها الاختلاس والرشوة والنصب.وأضاف، أن هناك العديد من القوانين التي حرص البرلمان على إقرارها وكان لها دور كبير في مواجهة الفساد، أهمها قانون الرقابة الإدارية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الدفع غير النقدى، وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس.وأكد أن تقدم مصر فى تصنيف منظمة الشفافية الدولية بشكل تصاعدى منذ عام 2018، يؤكد على سيرها بخطوات صحيحة وصدق القيادة السياسية وإرادتها في مواجهة الفساد المستشرى فى كل أنحاء مصر.