وزيرا كهرباء مصر والعراق يضعان «خطة تعاون»

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونظيره العراقى المهندس ماجد مهدي حنتوش، اجتماعًا مع ممثلى الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين، والتعرف على احتياجات العراق الشقيق.وأكد شاكر، وفق بيان، على الخبرات التى تمتلكها الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء فى تصنيع المهمات والكابلات، مشيرًا إلى خبراتهم في مجال إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، حيث كانوا من الشركاء المحليين في المحطات التي أنشئت بالتعاون مع "سيمنس"، كذلك خبراتهم فى تصنيع العدادات الحديثة، أيضًا على الاستعداد التام لمشاركة تلك الشركات في الأسواق العراقية لتنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات الكهربائية اللازمة لإعادة إعمار الشبكة العراقية على أرض العراق الشقيق.وأشاد المهندس ماجد مهدي حنتوش، وزير الكهرباء العراقي بما تمتلكه الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء من خبرات كبیرة في كل المجالات، حيث يعمل البعض منها على أرض العراق، ووجه الدعوة للشركات المصرية العاملة في هذا المجال للاستثمار على أرض بلاده، حيث تتطلع العراق إلى التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية، سواء من المصادر المتجددة أو التقليدية وتدعيم شبكات الكهرباء مع السعى فى وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالعراق.وأبدى ممثلو الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء وترحيبها بما يقدمه العراق من فتح أبواب الاستثمار على أرض بلاده واستعدادها التام للعمل على أرض العراق ونقل الخبرات التي تمتلكها فى العديد من المجالات المتعلقة بالكهرباء للعراق الشقيق.