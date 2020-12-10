وكيل «تعليم القاهرة» يلتقي الرائد العام لاتحاد الطلاب

استقبل محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، الرائد العام لاتحاد طلاب القاهرة، في ضوء اليوم العالمي لمحاربة الفساد، وكان لقاء تحفيزيا وتوعويا، حث فيه عطية علي استمرار التميز والتقدم والمشاركة الايجابية في انتخابات اتحاد طلاب الجمهورية والحصول على المركز الأول.وأشار عطية خلال استقباله الرائد العام لاتحاد الطلاب إلى أن القاهرة رائدة وفي الصدارة بسواعد أبنائها، كما أوصاهم بالشفافية والالتزام واحترام الآخر وتوعية زملائهم بطرق محاربة الفساد ونبذه.وخلال الاجتماع تعالت صيحات طلبة الاتحاد مستقبل مصر بعبارات "متحدون لمكافحة الفساد ""متحدون للتغلب علي التحديات وإظهار الايجابيات)"وجاء اجتماع محمد عطية بالطلاب بحضور زينب عبدالفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومحمد زكريا موجه عام التربية الاجتماعية وفريق العمل