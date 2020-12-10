د. سيد ساطور يكتب: دور العلاج الطبيعى فى التعامل مع آلام الكتف

تناولنا في المقال السابق الخلل الحركي في مفصل الكتف وملحقاته وأثره على الآلام في الكتف ووظائف الطرف العلوي في الانسان وسنتحدث اليوم عن أحد تراكيب المفصل وهي عظمة لوح الكتف scapula ودورها في حركة الكتف حيث انها تشارك بنسبة الثلث في المدي الحركي لهذا المفصل.فهذا الجزء يتكون من ثلاثة أحرف واحد علوي واثنان جانبيين وثلاثة زوايا ونتوء عظمي مقسم لوح الكتف من المنطقه الخلفيه وتقسم الزوايا إلى اثنين علويين وواحد أسفل ولكل زاويه دور مهم في تحديد بعض الحالات المرضية، حسب موقع الزاوية بالنسبة للأجزاء الأخرى.ونبدأ بوضع لوح الكتف حيث تقع على بعد ٣ بوصة من النتوء الخلفي للفقرات الصدرية وتوجد على الضلوع الخلفية من الفقرة الثانية والسابعة بميل للأمام بزاوية 30 ويتحرك لوح الكتف بتناغم مع عظمة العضد.وفيما يلي بعض التغيرات في قوام لوح الكتف١.دوران لوح الكتف للداخلهذه الحالة تقريبا اشهر تغيير يعقبه تغيرات في وظائف بعض العضلات ويحدث هناك بعض التغيرات في قوة بعض العضلات ومدى مساهمتها في مفصل الكتف وملحقاته.٢. انخفاض مستوى لوح الكتف للاسفل depressed وفيها ينخفض مستوى لوح الكتف عن الفقرتين الثانية والسابعه وهذا أيضا يؤثر على حركة الكتف.ولكي تكتمل الصورة لابد من فحص وضع المفصل في السكون وفحصه أثناء الحركة وتحديد شكل المشكله وهي كما يلي أما١- لوح الكتف وضعه صحيحإنما الحركة المفصلية غير سليمة وهذا الخلل يؤدي احيانا الى تيبس في الحركة المفصله مفصل الكتف.٢- وضع لوح الكتف صحيح إنما حركة المفصل غير سليمة.٣- وضع لوح الكتف سليم ووالحركه سليمة إنما زائدة ولكن يشتكي المريض من الام في الرقبه ولكي تعالج الخلل والآلام لابد من عمل تصحيح حركي لعلاج ألم العنق.مواصفات الحالة الصحية١- ان تكون المشكله الاساسيه هي خلل في حركة لوح الكتف.٢- أن يكون هناك خلل في لوح الكتف مصاحبا لحركة العضد.٣- أن الألم يتحسن عندما يصحح المريض الخطأ الحركي فعندما تتوافر هذه الأعراض والعلامات يتم تشخيص الحالة حسب الخلل جاء من عظمه ومن اي حركه.الحلول المقترحة هي عمل تمارين علاجية تحت متخصصين من أجل استعادة الحركة وأيضا استخدام بعض الأجهزة مثل الليزر.و سنوالي في المقاله القادمه كتابة بعض الحالات وحلها.- استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي