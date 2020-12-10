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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير إدارة «أوقاف سمالوط» بالمنيا: «التنمر» مشكلة عالمية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:52 م
الشيخ أحمد مخلوف
الشيخ أحمد مخلوف
المنيا ـ على حسين
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أكد الشيخ أحمد مخلوف مدير إدارة الاوقاف بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا أن التنمر أصبح مشكلة عالمية تواجهها عديد من البلدان ويؤدي إلى انعزال المرأة والانطواء وأمراض نفسية لها مساوئ عديدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تحت عنوان «معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة »، من أجل تدعيم دور المرأة في المجتمع بحضور عماد حسن نائب رئيس المركز والشيخ احمد مخلوف مدير ادارة الاوقاف بسمالوط

وأكد الشيخ أحمد مخلوف، على أن التنمر أصبح مشكلة عالمية تواجهها العديد من البلدان ويؤدي إلى انعزال المرأة والانطواء وأمراض نفسية لها مساوئ عديدة، مشيرا إلي هناك أشكالا متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية

وأكد مدير إدارة أوقاف سمالوط، علي ضرورة اتباع المنهج القويم في التعامل مع الاخرين والابتعاد عن إيذاء الأخرين وشرح العديد من الأحاديث النبوية في هذا الموضوع. 

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