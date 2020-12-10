مدير إدارة «أوقاف سمالوط» بالمنيا: «التنمر» مشكلة عالمية

أكد الشيخ أحمد مخلوف مدير إدارة الاوقاف بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا أن التنمر أصبح مشكلة عالمية تواجهها عديد من البلدان ويؤدي إلى انعزال المرأة والانطواء وأمراض نفسية لها مساوئ عديدة.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، تحت عنوان «معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة »، من أجل تدعيم دور المرأة في المجتمع بحضور عماد حسن نائب رئيس المركز والشيخ احمد مخلوف مدير ادارة الاوقاف بسمالوطوأكد الشيخ أحمد مخلوف، على أن التنمر أصبح مشكلة عالمية تواجهها العديد من البلدان ويؤدي إلى انعزال المرأة والانطواء وأمراض نفسية لها مساوئ عديدة، مشيرا إلي هناك أشكالا متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصاديةوأكد مدير إدارة أوقاف سمالوط، علي ضرورة اتباع المنهج القويم في التعامل مع الاخرين والابتعاد عن إيذاء الأخرين وشرح العديد من الأحاديث النبوية في هذا الموضوع.