ياسمين عبدالعزيز تواجه القسوة في «اللي مالوش كبير»

تبدأ النجمة ياسمين عبدالعزيز تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضاني الجديد "اللي مالوش كبير" خلال أسبوعين من الآن، عقب انتهاء كافة التحضيرات والمعاينات التي يجريها المخرج مصطفى فكري حاليا.وتقدم ياسمين لونا تراجيديا بعيدا عن الكوميديا، التي اشتهرت بها خلال الفترة الماضية، حيث تواجه القسوة خلال الأحداث وتجد نفسها في وجه الريح حين تجبر على الزواج من رجل أكبر منها سنا، وبعد الخلاص تجد نفسها في مواجهة حب شاب آخر وسط أزمات كبيرة لها خلال الأحداث.المسلسل الجديد من بطولة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، والفنان خالد الصاوي، وعايدة رياض، ومحمد عبد العظيم، وبدرية طلبة، والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق يتناول العديد من القضايا المهمة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2021.