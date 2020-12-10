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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة هدير الهادى فتاة «تيك توك» إلى 6 يناير

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:04 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لجلسة 6 يناير، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل المدعى بالحق المدني.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه. وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، عقب تحديد مكان إقامتها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة، في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.‎

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