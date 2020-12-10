المهرجان العربى لفيلم التراث يعلن قائمته قبل النهائية

أعلن المخرج إسلام عزالعرب، مؤسس ومدير المهرجان العربي لفيلم التراث، عن اختيار أفضل عشرة أفلام تنافس على النهائي بعد التصفية الأولى.وأضاف أنه تقدم للمهرجان 67 فيلمًا من عدد من الدول العربية، تمت تصفيتها من قبل لجنة التحكيم إلى 23 فيلمًا، ثم 10 أفلام، لتفوز ستة، يتم الإعلان عنها يوم 20 ديسمبر الجاري.وأشار إلى أن مراكز الفرز تتنوع بين ثلاثة مراكز (ذهبى - فضى - برونزى)، ويتم منح شهادات تقدير إلى الـ 3 أفلام التي لم تنل الفوز، بقرار من لجنة التحكيم المشكلة من: د. عصمت يحيي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق – مصر، د. سمير فرج، مدير التصوير السينمائي – مصر، د. الحبيب الناصري، ناقد سينمائي – المغرب، رانيا حداد، ناقد سينمائية – الأردن، د. قتيبة الجنابي، مخرج سينمائي – العراق، جليلة العجبوني، مدير الثقافة والفنون - سوسة - تونس.وجاءت الأفلام المتنافسة كالتالي: فيلم "الجمار"، للمخرج أحمد توفيق من مصر، وفيلم "وادي الحيتان" كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر من مصر، وفيلم "أنامل الطين"، لـ هشام رماضني من الجزائر، وفيلم "أثواب لونتها الشمس"، تليفزيون فلسطين من فلسطين، وفيلم "روح السماوة" لـ هادي ماهود من العراق، وفيلم "الكناوي.. ساجر النار"، لـ محمد توفيق من العراق، وفيلم "فنون الخليفة" لـ جمال باكير من الأردن، وفيلم "فرسان البارود"، لـ كريم بوشطاطة من الجزائر، وفيلم "لوح الدليك"، لـ عبده بويا من المغرب، وفيلم "حكاية زمان"، لـ مريم الجزايرلي من مصر.