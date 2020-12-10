ضبط 25 طن منتجات دواجن فاسدة في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 25 طن "مقطعات ومفروم وفيلية دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، بحوزة المدير المسؤول عن مجزر تابع لإحدى الشركات بمحافظة الشرقية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.