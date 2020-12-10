رجائى عطية يعلن انتهاء اعتكافه: «رسالتى لن أتنازل عنها»

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إنهاء اعتكافه، قائلا: "الاعتكاف كان لتوصيل رسالة إلى الجميع ومنهم نفسي حتى أراجعها".وأضاف في تصريحات له: أنا صاحب رسالة لن أتنازل عنها إلا بالموت أو انتهاء مدتي أو سحب الثقة مني، ولم آتي إلى نقابة المحامين إلا من أجل إصلاح المحاماة.وتابع: مهتمي في النقابة هي مواجهة الفساد وتجفيفه ومعاقبة مرتكبيه ثم إصلاح الوضع في النقابة.وأكمل: كنت قبل وجودي نقيبا للمحامين أحظى بدعم وتقدير الجميع في مصر والعالم العربي، ولكن منذ اليوم الأول لي فوجئت ببعض من أتباع النقيب السابق يوجهون لي السباب يوميا.