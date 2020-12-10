رجائى عطية يعلن انتهاء اعتكافه: «رسالتى لن أتنازل عنها»
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:00 م
محمد جعفرطباعة
أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إنهاء اعتكافه، قائلا: "الاعتكاف كان لتوصيل رسالة إلى الجميع ومنهم نفسي حتى أراجعها".
وأضاف في تصريحات له: أنا صاحب رسالة لن أتنازل عنها إلا بالموت أو انتهاء مدتي أو سحب الثقة مني، ولم آتي إلى نقابة المحامين إلا من أجل إصلاح المحاماة.
وتابع: مهتمي في النقابة هي مواجهة الفساد وتجفيفه ومعاقبة مرتكبيه ثم إصلاح الوضع في النقابة.
وأكمل: كنت قبل وجودي نقيبا للمحامين أحظى بدعم وتقدير الجميع في مصر والعالم العربي، ولكن منذ اليوم الأول لي فوجئت ببعض من أتباع النقيب السابق يوجهون لي السباب يوميا.
وأضاف في تصريحات له: أنا صاحب رسالة لن أتنازل عنها إلا بالموت أو انتهاء مدتي أو سحب الثقة مني، ولم آتي إلى نقابة المحامين إلا من أجل إصلاح المحاماة.
وتابع: مهتمي في النقابة هي مواجهة الفساد وتجفيفه ومعاقبة مرتكبيه ثم إصلاح الوضع في النقابة.
وأكمل: كنت قبل وجودي نقيبا للمحامين أحظى بدعم وتقدير الجميع في مصر والعالم العربي، ولكن منذ اليوم الأول لي فوجئت ببعض من أتباع النقيب السابق يوجهون لي السباب يوميا.