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تقارير ومتابعات

صديقة نبيل فاروق تكشف كواليس حياته (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:20 م
الدكتورة منار ميخائيل
الدكتورة منار ميخائيل
حسن الهتهوتي
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كشفت الدكتورة منار ميخائيل، صديقة الدكتور نبيل فاروق، جانبًا من حياة الروائي الكبير، وذكريات الطفولة بينهما، وذلك خلال مراسم تشيع جثمانه من مسجد طلعت مصطفى، بمدينة الرحاب بوابة 17، إلى مدافن العائلة في منطقة الروبيكي على طريق الإسماعيلية.

والتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية، كتعقيم الأيدي المتكرر بالكحول والمواد المطهرة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات الطبية.

وتوفي الروائي المصري نبيل فاروق، أمس الأربعاء، عن 64 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية، فيما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة "الرجل المستحيل".

كانت ريهام نبيل فاروق، ابنة الفقيد، قد أعلنت أمس، وفاته من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إثر أزمة قلبية، وقام بنعيه عدد من الروائيين والكتاب العالميين.

يذكر أن نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، توفى عن عمر يناهز 64 عامًا، وكان يمثل علامة كبيرة جدًا في الكتب البوليسية، والخيال العلمى، ومن أبرز أعماله روايات «مصرية للجيب، ملف المستقبل، الرجل المستحيل، كوكتيل 2000».

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