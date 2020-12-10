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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

661 إصابة بكورونا في ليبيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:36 م
جريدة الدستور
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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 89 ألفا و183 حالة.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1273 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 644 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 59 ألفا و222 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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