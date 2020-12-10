«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس، سيكون دافئ على مناطق القاهرة الكبرى نهارا، بينما سيكون بارد ليلا، فيما يشهد الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حالة من الدفء، بينما سيكون باردا ليلا على كل المناطق، أما طقس الصعيد سيكون حار نهارًا وبارد ليلا.وأضاف "شاهين" لـ "الدستور" أن الطقس اليومين المقبلين الجمعة والسبت، سيشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، وتسيطر حالة من الدفء على الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحًا، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا بشكلٍ ملحوظ، محذرًا من تخفيف الملابس هذه الأيام لأن هذا من شأنه أن يصيب المواطنين بأدوار برد شديدة.وأشار إلى أن درجات الحرارة غدا الجمعة، ستكون كالتالي: القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 13، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13، السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، وفي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14، أما شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10، وفي جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 11.