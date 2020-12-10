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تريزة شنودة تكتب: إلى النساء.. هل لنا عودة لكوكب «الزهرة»؟

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:55 م
جريدة الدستور
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ترتدي كمامتها وتسير بخطى سريعة كأنها تسابق الزمن غير مبالية بضوضاء الشوارع المزدحمة بضجيج الناس، هائمة مع نغمات صوت فيروز الدافئ، تتخيل عالم النساء في كوكب الزهرة كما سرده الكاتب جون جراي بكتابه "رجال من المريخ والنساء من الزهرة"، وإذ بصوت عالٍ يقطع هذا العالم بمخيلتها، ومشاجرة تلفت انتباه المارين بالشارع التي ترتاده بطريقها إلى عملها، ليعلو صوت أحدهم «يمكن راضية بالمعاكسة» أمام فتاة تمتلكها نظرات الذعر ويلتف حولها المارون، حدث ذلك لأن سيدة خمسينية حاولت منع التحرش بفتاة اعتبرتها مثل ابنتها، وقررت أن تضع حدًا لمعاكسة أحد الشباب لفتاة ترتدي ملابس فضفاضة وكمامتها الوقائية لا أرى بها سببًا ملفتًا لمعاكستها كما يحكم مجتمعنا الشرقي.

هذا المشهد تمر به يوميًا الكثير من الفتيات بمجتمعنا الشرقي المحافظ كما يبدو، ولكن لا توجد امرأة خمسينية بكل يوم تحاول منع معاكسة فتاة تتعرض لمضايقات بالشارع المصري، لأن الكثير من النساء قررن الصمت، وبعض الرجال رفعوا شعار ذاك الرجل الذي صاح فى واقعة معاكسة الفتاة ذات الثوب الفضفاض «يمكن راضية».

ولكن يا عزيزي من أين جاءت قناعتك هذه بالرضا عن محاولات المعاكسة، والتى أحاول كتابتها هكذا للتخفيف من وقعها على الفتيات اللاتي تعرضن لوقائع مثلها.

اندهش دائمًا من تكرار كلمة «النساء تحب الكلام المعسول» كتبرير سخيف للمعاكسات بالشارع المصري، ولكن من أوهم عالم الرجال أننا ننتظر حلو الكلام إعجابًا بردائنا الذي ترددون أنه أصبح يشبه ملابس الرجال، وذلك لأن من المؤسف أن ملابسنا تبدلت بالبنطال بعد انتهاء حقبة الزمن الجميل عندما ارتدت أمهاتنا الفساتين، ولم يتعرضن لمضايقات يبدو وقعها سلبيًا على أي فتاة.

دعني أقول لك إن الفتاة التي تراها تسير بخطوات سريعة تهرب من كلماتك، والسيدة المنتقبة التي لم تسلم أيضًا من سخافتك، ارتدت زيها هذا أيضًا تدينًا، أو ربما أحيانًا كوسيلة للحشمة هربًا من مجتمع جعل المرأة قضيته الأولى، ينتظرها تخطئ لينصب لها محكمته.

وبالتزامن مع ختام حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أطلقت منذ عام 1991 تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، لى رسائلي الخاصة لمجتمعي الشرقي المتدين المحافظ، اتركوا النساء لعالمها، لا نريد معسول الكلام، أو التعبيرات الخادشة هى تحرش لفظي غير لائق، وقعه على الفتيات يعتبر شكلًا من أشكال العنف، وصمت الفتاة على بعض هذه الكلمات ليس قبولًا كما تعتقد، ربما هربًا من كلمات غير مرضية أخرى قد تسمعها إذا أعربت عن غضبها.

نرتدى سماعتنا الخاصة لكى لا نسمع هذه البذاءات المتكررة، أو نرتاد وسائل مواصلات خاصة تبعدنا عن ضوضاء مضايقات يومية، أو نبحث عن عالم النساء من الزهرة لئلا نجد كوكبًا آخر لا يجعل همه الانشغال بالنساء وأزيائهن، منشغلًا بقضايا أهم تخص تقدمه وتنميته خاليًا من أخبار مزعجة عن تحرش أو عنف سواء جسدي أو لفظي، وبالمناسبة كلاهما متساويان فى إزعاجهما لنا وتأثيرهما السلبى علينا.

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