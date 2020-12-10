عطل مفاجئ في فيسبوك و«ماسنجر» و«إنستجرام»

أكد موقع "داون ديتكتور" الأمريكي، أن عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لاحظوا عطلا مفاجئا في فيسبوك وماسنجر، تسبب في عدم وصول الرسائل من مستخدم إلى آخر، وتسبب في توقف المراسلات بين الأشخاص وبعضهم البعض.وكشف موقع "داون ديتكتور"، أن العطل لاحظه الملايين حول العالم، من بينهم مصر وعدد من الدول العربية، فيما لم تذكر إدارة فيسبوك سبب العطل أو تخرج ببيان كما اعتادت حتى الآن.جدير بالذكر أن مستخدمي موقع فيسبوك لاحظوا منذ قليل تعطل المحادثات فيما بينهم، حيث ظنّ المستخدمون أن هذه المحادثات لم تصل لسوء خدمة الإنترنت، إلا أنه تأكد أن سبب العطل من إدارة فيسبوك، فيما أكد آخرون تعطل إنستجرام أيضًا، ما جعلهم يلجأون لموقع التدوينات الصغيرة "تويتر".وتوافد المستخدمون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" للشكوى من انقطاع الخدمة، حيث كتب أحد المستخدمين: "الفيسبوك متعطل عندي بس؟"، فيما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الشركة لم تعلق على العطل الذي أصاب تطبيقي "إنستجرام" و"ماسنجر".